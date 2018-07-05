"Челси" может отказаться от приглашения Сарри

Теги челсимаурицио сарриантонио контенаполи

"Челси" может отказаться от приглашения Сарри

"Челси" может отказаться от приглашения бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, руководство "синих" установило двухдневный дедлайн по подписанию итальянского специалиста.

Клуб спешит с решением этого вопроса, поскольку в скором времени начнётся предсезонная подготовка команды.

Если "Челси" не может согласовать сумму выкупа контракта Сарри у "Наполи", то "аристократов" продолжит тренировать Антонио Конте.

Не пропустите: "Челси" озвучил свою позицию по будущему Канте. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов