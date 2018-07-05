"Челси" может отказаться от приглашения Сарри

"Челси" может отказаться от приглашения бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, руководство "синих" установило двухдневный дедлайн по подписанию итальянского специалиста.

Клуб спешит с решением этого вопроса, поскольку в скором времени начнётся предсезонная подготовка команды.

Если "Челси" не может согласовать сумму выкупа контракта Сарри у "Наполи", то "аристократов" продолжит тренировать Антонио Конте.

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