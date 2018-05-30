"Челси" может отказаться от притязаний на Сарри в пользу французского тренера

Лондонский "Челси" может отказаться от притязаний на бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" не собираются выкупать у неаполитанцев контракт итальянского специалиста за 8 миллионов евро.

В связи с этим, "Челси" определил альтернативного кандидата на пост наставника. Им стал экс-рулевой ПСЖ Лоран Блан. С 52-летним французом уже провела встречу директор клуба Марина Грановская.

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