"Челси" может отправить Дринкуотера в Турцию

Лондонский "Челси" пытается избавиться от полузащитника Дэниела Дринкуотера, пишет Daily Mail.

По сведениям издания, скандальный англичанин близок к переходу в "Касымпашу" на правах аренды.

30-летний футболист уже прилетел в Турцию для прохождения медобследования и заключения контракта.

Дринкуотер не выходил на поле с февраля 2020 года. Его соглашение с "Челси" рассчитано до конца следующего сезона. Рыночная стоимость игрока - 4 миллиона евро.

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