"Челси" может перехватить Алабу у "Реала"

Лондонский "Челси" продолжает борьбу за австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, приход на пост главного тренера "Челси" Томаса Тухеля увеличил шансы английского клуба на подписание игрока. Контракт Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 28-летнего Алабу является мадридский "Реал". Также интерес к футболисту проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Ювентус", "Ливерпуль" и "Барселона".

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