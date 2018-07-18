"Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля"

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"Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля"

"Челси" готов вступить в борьбу за бразильского вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб готов удовлетворить финансовые требования римлян, которые просят за него 65 миллионов евро и еще 15 миллионов в виде бонусов.

На данный момент главным претендентом на 26-летнего Алиссона является "Ливерпуль", но мерсисайдцы предлагают только 60+10 миллионов евро.

Не пропустите: "Рому" не удовлетворило 70-миллионное предложение "Ливерпуля" по Алиссону. | http://soccernews.ru

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