"Челси" может перехватить Алиссона у "Ливерпуля"

"Челси" готов вступить в борьбу за бразильского вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб готов удовлетворить финансовые требования римлян, которые просят за него 65 миллионов евро и еще 15 миллионов в виде бонусов.

На данный момент главным претендентом на 26-летнего Алиссона является "Ливерпуль", но мерсисайдцы предлагают только 60+10 миллионов евро.

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