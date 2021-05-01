"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги ювентусчелсибарселонаадриан рабьотрансферы

"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Лондонский "Челси" включился в борьбу за полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "синие" навяжут конкуренцию "Барселоне", которая также заинтересована в услугах француза.

"Старая синьора" готова продать скандального хавбека за сумму около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Рабьо сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Челси" готовит огромное предложение по Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов