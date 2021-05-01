"Челси" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Лондонский "Челси" включился в борьбу за полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "синие" навяжут конкуренцию "Барселоне", которая также заинтересована в услугах француза.

"Старая синьора" готова продать скандального хавбека за сумму около 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Рабьо сыграл за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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