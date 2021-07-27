"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала"

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"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала"

Фото: инстаграм Жуля Кунде/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жулю Кунде, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Реал" и "Тоттенхэм". Впрочем, купить Кунде будет непросто, так как "Севилья" оценивает его в 75 миллионов евро.

22-летний Кунде в прошлом сезоне провел за "Севилью" 49 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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