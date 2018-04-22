"Челси" может переманить тренера "Ромы"

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в лондонском клубе впечатлились успехами римского клуба, который дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, обыграв "Барселону".

Напомним, что нынешний тренер "Челси" Антонио Конте, скорее всего, будет уволен по окончании сезона.

Также лондонцы рассматривают кандидатуры Юлиана Нагельсманна из "Хоффенхайма" и Давида Вагнера из "Хаддерсфилда".

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