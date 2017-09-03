"Челси" может подать 55-миллионный иск против Косты

Лондонский "Челси" может подать 55-миллионный иск против своего форварда Диего Косты, информирует Express.

По сведениям издания, клуб рассматривает такую возможность наказания футболиста, если он в ближайшее время так и не прибудет в расположение команды. Сам же 28-летний нападающий ранее сообщил, что не намерен возвращаться в стан чемпиона Англии.

Напомним, в январе "Челси" намерен предпринять новую попытку подписать Баркли. | soccernews.ru