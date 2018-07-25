"Челси" может подписать 38-летнего игрока

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"Челси" может подписать 38-летнего игрока

"Челси" проявляет интерес к вратарю Роберту Грину, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает кандидатуру Грина в качестве третьего вратаря. В данный момент он является свободным агентом, поэтому может достаться "Челси" бесплатно.

Последним клубом 38-летнего Грина был "Хаддерсфилд", за который он выступал в прошлом сезоне и не провел ни одного матча.

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