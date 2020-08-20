"Челси" может подписать легенду ПСЖ

Агенты бразильского защитника "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силвы предложили услуги своего клиента лондонскому "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб заинтересовался футболистом и может подписать с ним контракт до лета 2022 года. Силва в ближайшее время станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другой клуб бесплатно.

35-летний Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. Бразилец провел за французский клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

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