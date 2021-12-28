"Челси" может подписать защитника "Эвертона"

Фото: инстаграм Диня/Автор неизвестен

Французский левый защитник "Эвертона" Люка Динь может стать футболистом лондонского "Челси" в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "синие" находятся в поисках замены Бену Чилуэллу, который из-за травмы крестообразной связки колена пропустит остаток сезона, именно на такой срок лондонский клуб может арендовать Диня.

"Челси" также могут вернуть Эмерсона из аренды в "Лионе" либо подписать футболиста "Ковентри" Яна Матсена.

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