"Челси" может подписать защитника "Эвертона"

Теги челсиэвертонлюка диньтрансферы

"Челси" может подписать защитника "Эвертона"Фото: инстаграм Диня/Автор неизвестен

Французский левый защитник "Эвертона" Люка Динь может стать футболистом лондонского "Челси" в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, "синие" находятся в поисках замены Бену Чилуэллу, который из-за травмы крестообразной связки колена пропустит остаток сезона, именно на такой срок лондонский клуб может арендовать Диня.

"Челси" также могут вернуть Эмерсона из аренды в "Лионе" либо подписать футболиста "Ковентри" Яна Матсена.

Также не пропустите: Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в "Рубин". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Марсело может завершить карьеру

Марсело может завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов