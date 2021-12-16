"Челси" может подписать защитника в январе
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал о трансферных планах "синих" на январское окно.
"Во-первых, сперва нужно убедиться, что будет с Беном Чилуэллом (игрок травмировался — прим.Soccernews).
Затем мы будем решать, стоит ли нам искать игрока или сможем без подкрепления преодолеть этот период.
Все зависит от Бена и от того, как долго он будет отсутствовать. Если будет возможность подписать альтернативный вариант, мы им воспользуемся", — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.
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