"Челси" может потерять спонсорский контракт с Nike

Теги челси

"Челси" может потерять спонсорский контракт с Nike

Американская компания Nike задумалась об отказе сотрудничества с "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, такая возможность рассматривается из-за санкции в отношении лондонского клуба и его владельца Романа Абрамовича.

Напомним, что Nike является техническим спонсором "синих".

В 2016 году "Челси" заключил с компанией 15-летний контракт на сумму более миллиарда евро. Если экипировщик откажется работать с клубом, то лондонцы недополучат около 640 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами

"Рубин" объявил о приостановке контрактов с двумя легионерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов