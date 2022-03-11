"Челси" может потерять спонсорский контракт с Nike

Американская компания Nike задумалась об отказе сотрудничества с "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, такая возможность рассматривается из-за санкции в отношении лондонского клуба и его владельца Романа Абрамовича.

Напомним, что Nike является техническим спонсором "синих".

В 2016 году "Челси" заключил с компанией 15-летний контракт на сумму более миллиарда евро. Если экипировщик откажется работать с клубом, то лондонцы недополучат около 640 миллионов евро.

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