"Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового хавбека

Теги челсилациосергей милинкович-савич

"Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового хавбекаЛондонский "Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового игрока в середину поля, информирует The Independent.

Так, по сведениям источника, "аристократы" всерьез рассматривают вариант с приобретением хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Видеть 23-летнего хавбека "орлов" на "Стэмфорд Бридж" желает лично новоиспеченный главный тренер английского клуба Маурицио Сарри.

Напомним,  "Челси" назвал "Милану" цену на Морату. | soccernews.ru

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