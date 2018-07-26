"Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового хавбека

Лондонский "Челси" может потратить 100 миллионов евро на нового игрока в середину поля, информирует The Independent.

Так, по сведениям источника, "аристократы" всерьез рассматривают вариант с приобретением хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Видеть 23-летнего хавбека "орлов" на "Стэмфорд Бридж" желает лично новоиспеченный главный тренер английского клуба Маурицио Сарри.

Напомним, "Челси" назвал "Милану" цену на Морату. | soccernews.ru