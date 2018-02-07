"Челси" может потратить 135 миллионов евро на игрока "Реала"

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, руководство "аристократов" рассматривает вариант с приобретением 22-летнего игрока "сливочных" уже следующим летом. За него чемпион Англии будет готов выложить порядка 135-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 играх за "Реал".

Напомним, сам Асенсио заинтересован в переходе в "Челси".