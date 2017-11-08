"Челси" может предложить работу Слуцкому, в случае его увольнения из "Халла"

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Халл Сити" Леониду Слуцкому, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб может предложить российскому специалисту должность технического директора, если его уволят с поста наставника "Халла".

Решение о возможном приглашении Слуцкого в "Челси" принял лично владелец клуба Роман Абрамович, который находится с ним в хороших отношениях.

Напомним, что "Халл" после 16 туров занимает 20 место в Чемпионшипе.

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