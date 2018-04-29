"Челси" может пригласить Блана

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"Челси" может пригласить Блана

Лондонский "Челси" продолжает поиск нового главного тренера, который летом сменит на этом посту Антонио Конте.

Как сообщает L'Equipe, руководство "синих" рассматривает вариант с приглашением экс-наставника ПСЖ Лорана Блана, который остаётся без работы уже почти два года.

Также "Челси" проявляет интерес к кандидатуре Луиса Энрике, ранее возглавлявшего "Барселону".  

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