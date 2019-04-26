"Челси" может пригласить Лэмпарда на пост главного тренера

Теги челсидерби каунтифрэнк лэмпард

"Челси" может пригласить Лэмпарда на пост главного тренера

Новым главным тренером лондонского "Челси" может стать наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают кандидатуру Лэмпарда в качестве замены нынешнему тренеру Маурицио Сарри, который, скорее всего, будет уволен по окончании сезона.

Напомним, что 40-летний Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 годы. В нынешнем сезоне "Дерби" под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 67 очков в 43 матчах.

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