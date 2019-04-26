"Челси" может пригласить Лэмпарда на пост главного тренера

Новым главным тренером лондонского "Челси" может стать наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают кандидатуру Лэмпарда в качестве замены нынешнему тренеру Маурицио Сарри, который, скорее всего, будет уволен по окончании сезона.

Напомним, что 40-летний Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 годы. В нынешнем сезоне "Дерби" под его руководством занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 67 очков в 43 матчах.

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