"Челси" может серьёзно пострадать из-за возможных санкций против Абрамовича

Фото твиттер "Челси"

Журнал Forbes узнал детали финансовых отношений между "Челси" и Романом Абрамовичем.

По данным издания, российский бизнесмен, владеющий клубом с 2003 года, выделил "синим" крупный кредит.

"Челси" должен Абрамовичу около двух миллиардов долларов, и в случае введения санкций Роман может потребовать возврат займа.

Источник утверждает, что лондонский клуб не способен сейчас найти столько денег на погашение задолженности.

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