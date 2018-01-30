"Челси" может сорвать трансфер Обамеянга в "Арсенал"

Лондонский "Челси" может сорвать трансфер форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга в стан земляков из "Арсенала".

Так, по сведениям BBC Sport, "аристократы" отказались от покупки нападающего "канониров" Оливье Жиру. Этот шаг чемпиона Англии может привести к цепной реакции: "синие" не отдадут "шмелям" своего игрока Миши Батшуайи, из-за чего те вполне могут заблокировать трансфер габонца в "Арсенал".

Напомним, ранее сообщалось, что Обамеянг уже находится в расположении "Арсенала". | soccernews.ru