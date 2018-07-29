"Челси" может совершить крупный трансфер в ближайшее время

Дортмундская "Боруссия" готов продать американского полузащитника Кристиана Пулишича в "Челси", сообщает Goal.

По сведениям издания, немецкий клуб оценил своего игрока в 73 миллиона евро. Впрочем, руководство лондонцев пока не приняло окончательного решения относительно покупки футболиста.

Ранее сообщалось, что 19-летний Пулишич также входит в сферу интересов "Реала", "Баварии" и "Ливерпуля".

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