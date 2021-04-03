"Челси" может усилиться итальянским нападающим

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"Челси" может усилиться итальянским нападающим

Фото инстаграм Андреа Белотти

Форвард "Торино" Андреа Белотти входит в шорт-лист лондонского "Челси", утверждает Corriere Granata.

По информации источника, "синие" могут купить итальянца, если не удастся заполучить Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д) или Ромелу Лукаку ("Интер").

Сумма отступных в контракте нападающего "быков" составляет 100 миллионов евро, однако туринский клуб готов к переговорам о снижении цены.

Помимо "Челси" за ситуацией с будущим 27-летнего игрока следят "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм".

В текущем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 26 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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