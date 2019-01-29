"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

Лондонский "Челси" может усилиться основным полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "синие" готовы купить 30-летнего хорвата в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб может пойти на продажу звёздного хавбека в связи с подписанием Френки де Йонга из "Аякса".

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 244 матча, забил 32 гола и сделал 33 ассиста. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2021 года. Стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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