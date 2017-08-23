"Челси" может уволить Конте, в качестве замены итальянцу рассматриваются две кандидатуры

Лондонский "Челси" может уволить своего главного тренера Антонио Конте уже в самое ближайшее время, информирует Bild.

По сведениям издания, отношения между наставником "аристократов" и руководством клуба испортились серьезным образом. Кроме того, в клубе недовольны позицией итальянского специалиста по ситуации с ведущим форвардом команды Диего Косты. Ввиду сложившейся ситуации "Челси" вполне может решиться на расставание с Конте. В качестве замены своему наставнику чемпион Англии рассматривает Луиса Энрике и Томаса Тухеля.

Напомним, "Челси" предложил 70 миллионов евро за Алекса Сандро. | soccernews.ru