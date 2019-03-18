"Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина

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"Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина

Лондонский "Челси" может во время международного перерыва уволить главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает The Express.

По сведениям издания, руководство "синих" рассматривает вариант с отставкой итальянского специалиста, поскольку этого требуют болельщики.

Напомним, что в воскресенье "Челси" проиграл "Эвертону" со счётом 0:2.

60-летний Сарри возглавил "пенсионеров" в июле прошлого года.

Ближайший матч "Челси" проведёт 31 марта - это будет игра 32-го тура АПЛ против "Кардиффа".

Не пропустите: Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона. | http://soccernews.ru

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