"Челси" может уволить Сарри во время международного перерыва: названа причина
Лондонский "Челси" может во время международного перерыва уволить главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает The Express.
По сведениям издания, руководство "синих" рассматривает вариант с отставкой итальянского специалиста, поскольку этого требуют болельщики.
Напомним, что в воскресенье "Челси" проиграл "Эвертону" со счётом 0:2.
60-летний Сарри возглавил "пенсионеров" в июле прошлого года.
Ближайший матч "Челси" проведёт 31 марта - это будет игра 32-го тура АПЛ против "Кардиффа".
Не пропустите: Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14