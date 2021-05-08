"Челси" может вернуть Азара

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"Челси" может вернуть Азара

Фото B/R Football

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с возвращением из "Реала" вингера Эдена Азара, утверждает ABC.

По информации источника, "синим" интересна покупка звёздного бельгийца за 50 миллионов евро, которые требуют "сливочные".

Напомним, что королевский клуб выставит 30-летнего футболиста на трансфер из-за его поведения после проигранного матча с "Челси" в Лиге Чемпионов. 

"Реал" приобрёл Азара летом 2019 года за 100 миллионов евро + бонусы. С тех пор фланговый форвард забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 40 матчах.

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