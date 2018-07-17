"Челси" может вернуть Чеха

Теги челсиарсенал лондонпетр чех

"Челси" может вернуть Чеха

Лондонский "Челси" проявляет интерес к вратарю "Арсенала" Петру Чеху, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Чех может заменить "Челси" Тибо Куртуа, который близок к переходу в "Реал". Также "синие" интересуются кипером "Лестера" Каспером Шмейхелем.

Стоит отметить, что 36-летний Чех ранее уже выступал за "Челси" на протяжении 12 лет и покинул клуб, проиграв конкуренцию Куртуа.

Не пропустите: "Реал" близок к важному трансферу игрока "Челси". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов