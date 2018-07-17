"Челси" может вернуть Чеха

Лондонский "Челси" проявляет интерес к вратарю "Арсенала" Петру Чеху, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Чех может заменить "Челси" Тибо Куртуа, который близок к переходу в "Реал". Также "синие" интересуются кипером "Лестера" Каспером Шмейхелем.

Стоит отметить, что 36-летний Чех ранее уже выступал за "Челси" на протяжении 12 лет и покинул клуб, проиграв конкуренцию Куртуа.

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