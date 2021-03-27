"Челси" может вернуть Лукаку, но при одном условии
Лондонский "Челси" рассматривает вариант с возвращением в команду нападающего Ромелу Лукаку, ныне выступающего за "Интер".
По информации The Telegraph, "синие" готовы летом побороться за звёздного футболиста, если не получится купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Напомним, что бельгиец, чья рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро, уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год.
В текущем сезоне Лукаку сыграл за "Интер" 34 матча, забил 25 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: Лукаку нужно 3,4 удара на гол в Серии А. | http://soccernews.ru
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