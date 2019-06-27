"Челси" может вернуть Морату
Этим летом нападающий Альваро Мората может вернуться из "Атлетико" в "Челси", сообщает Football Espana.
По сведениям издания, "синие" могут отозвать испанца из аренды в связи с трансферным баном, который запрещает им покупать новых игроков на протяжении ещё одного года.
В стане "матрасников" обеспокоены таким сценарием, однако выкупить форварда за 55 миллионов евро они не могут по причине ограниченности бюджета.
"Атлетико" арендовал Морату в январе на полтора сезона. 26-летний футболист провёл 17 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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|Тоттенхэм
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
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|38
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|15
|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
|38
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