"Челси" может вернуть Морату

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"Челси" может вернуть Морату

Этим летом нападающий Альваро Мората может вернуться из "Атлетико" в "Челси", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "синие" могут отозвать испанца из аренды в связи с трансферным баном, который запрещает им покупать новых игроков на протяжении ещё одного года.

В стане "матрасников" обеспокоены таким сценарием, однако выкупить форварда за 55 миллионов евро они не могут по причине ограниченности бюджета.

"Атлетико" арендовал Морату в январе на полтора сезона. 26-летний футболист провёл 17 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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