"Челси" может включить своего игрока в сделку по Кунде
Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен
Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде может перейти в "Челси".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб уже согласовал личный контракт с футболистом до 2026 года.
По информации источника, "синие" могут включить в сделку своего защитника Курта Зума. Ожидается, что "Севилья" получит значительную денежную компенсацию и французского защитника лондонцев.
На данный момент клубы ведут предварительные переговоры о достижении соглашения о структуре платежей.
Ранее сообщалось, что Кунде хочет перейти в "Реал", однако "сливочные" не намерены подписывать игроков кроме Мбаппе этим летом.
Также не пропустите: Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пьянич может вернутся в "Ювентус"
-
"Реал" может продать Эдегора, Йовича и еще одного игрока основного состава
-
1
Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги
-
"Челси" может включить своего игрока в сделку по Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов
-
Руни нанес серьезную травму игроку своей команды
-
ПСЖ теряет Рамоса
-
"Спартак" хочет купить защитника "Порту"
-
Куман хочет видеть в "Барселоне" защитника "Баварии"
-
В "Ювентусе" высказались о будущем Кьеллини
-
"Рубин" показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина (видео)
-
Аллегри назвал причину, почему он отказал "Реалу"
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Реала"
-
Представитель воспитанника "Реала" отреагировал на интерес "Локомотива"
-
Экс-защитник "Ливерпуля" Сако вернулся в Лигу 1
-
Холанд высказался о возможном переходе в "Челси" за 175 миллионов евро
-
2
Аллегри ярко высказался о Роналду
-
"Ницца" усилилась хавбеком ПСВ
-
Футболист "Баварии" заразился коронавирусом
-
Немецкий топ-клуб вынужден тренироваться в помещении из-за взрыва на химзаводе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18