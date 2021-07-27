"Челси" может включить своего игрока в сделку по Кунде

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"Челси" может включить своего игрока в сделку по КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде может перейти в "Челси".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб уже согласовал личный контракт с футболистом до 2026 года.

По информации источника, "синие" могут включить в сделку своего защитника Курта Зума. Ожидается, что "Севилья" получит значительную денежную компенсацию и французского защитника лондонцев.

На данный момент клубы ведут предварительные переговоры о достижении соглашения о структуре платежей.

Ранее сообщалось, что Кунде хочет перейти в "Реал", однако "сливочные" не намерены подписывать игроков кроме Мбаппе этим летом.

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