"Челси" может включиться в борьбу за Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Будущее норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает немецкое издание BILD, лондонский "Челси" может включиться в борьбу за норвежского бомбардира.

По информации источника, сейчас "синие" ведут "трехстороннюю битву" с мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией" за подписание нападающего.

Отмечается, что интерес лондонского клуба с Холанду возобновился после скандального интервью Ромелу Лукаку.

Также не пропустите: Березуцкий отказался возглавить "Краснодар". | http://soccernews.ru