"Челси" может включиться в борьбу за Холанда

Теги челсиреал мадридборуссия дортмундэрлинг холанд

"Челси" может включиться в борьбу за ХоландаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Будущее норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда остается неопределенным.

Как сообщает немецкое издание BILD, лондонский "Челси" может включиться в борьбу за норвежского бомбардира.

По информации источника, сейчас "синие" ведут "трехстороннюю битву" с мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией" за подписание нападающего.

Отмечается, что интерес лондонского клуба с Холанду возобновился после скандального интервью Ромелу Лукаку.

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