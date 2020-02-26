"Челси" может вновь на некоторое время остаться без Абрахама

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам, скорее всего, выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:3). Об этом сообщает Metro.

21-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте, столкнулся с защитником немецкого клуба Джеромом Боатенгом и не смог закончить послематчевую разминку. Поле футболист покидал хромая.

Отметим, что недавно форвард восстановился от травмы лодыжки. В этом сезоне он провел 34 матча, отметившись 15 голами и 6 ассистами.

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