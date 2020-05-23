"Челси" может заменить Кепу голкипером "Аякса"

Теги челсиандре онанааякскепа аррисабалага

"Челси" может заменить Кепу голкипером "Аякса"

"Челси" продолжает искать замену вратарю Кепе Аррисабалаге.

По сведениям Express, лондонский клуб рассматривает кандидатуру голкипера "Аякса" Андре Онаны.

24-летний камерунец выступает за "Аякс" с 2015 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 36 миллионов евро.

В текущем сезоне Онана провел 39 игр, в которых пропустил 37 голов.

Читайте также: Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов