"Челси" может заменить Кепу голкипером "Аякса"

"Челси" продолжает искать замену вратарю Кепе Аррисабалаге.

По сведениям Express, лондонский клуб рассматривает кандидатуру голкипера "Аякса" Андре Онаны.

24-летний камерунец выступает за "Аякс" с 2015 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 36 миллионов евро.

В текущем сезоне Онана провел 39 игр, в которых пропустил 37 голов.

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