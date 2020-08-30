"Челси" может заменить Кепу вратарем "Ренна"
"Челси" по просьбе тренера команды Фрэнка Лэмпарда занимается поиском нового голкипера.
Как сообщает Goal.com, "синие" могут приобрести на замену Кепе Аррисабалаге голкипера "Ренна" Эдуара Менди.
Французский клуб отклонил первое предложение по вратарю, однако "Челси" сделал новое предложение в размере 20 миллионов евро. Ответа от "Ренна" пока не поступило.
В прошлом сезоне Менди провел 33 матча, из которых в 12 отстоял на ноль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18