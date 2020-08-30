"Челси" может заменить Кепу вратарем "Ренна"

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"Челси" может заменить Кепу вратарем "Ренна"

"Челси" по просьбе тренера команды Фрэнка Лэмпарда занимается поиском нового голкипера.

Как сообщает Goal.com, "синие" могут приобрести на замену Кепе Аррисабалаге голкипера "Ренна" Эдуара Менди.

Французский клуб отклонил первое предложение по вратарю, однако "Челси" сделал новое предложение в размере 20 миллионов евро. Ответа от "Ренна" пока не поступило.

В прошлом сезоне Менди провел 33 матча, из которых в 12 отстоял на ноль.

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