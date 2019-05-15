"Челси" может заменить Сарри на Лэмпарда

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Дерби Каунти" Фрэнку Лэмпарду, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру Лэмпарда в качестве замены нынешнему тренеру Маурицио Сарри, работой которого недовольны фанаты.

40-летний Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. В нынешнем сезоне "Дерби Каунти" под руководством Лэмпарда занял шестое место в чемпионшипе и вышел в плей-офф за попадание в Премьер-лигу, где играет с "Лидс Юнайтед" (первый матч - 0:1).

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