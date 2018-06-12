"Челси" на Чемпионате Мира будет просматривать пятерых футболистов

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"Челси" на Чемпионате Мира будет просматривать пятерых футболистов

"Челси" планирует отправить своих скаутов на ЧМ-2018.

Как сообщает Calciomercato, "синие" будут наблюдать за выступлениями вратаря "Ромы" Алиссона, игроков "Наполи" Петра Зелинского и Калиду Кулибали, а также за футболистами "Ювентуса" Мехди Бенатия и Гонсало Игуаином.

Напомним, что "Челси" ведет переговоры по назначению Маурицио Сарри тренером команды.

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