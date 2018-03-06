"Челси" на месяц потерял Давида Луиза



Защитник "Челси" Давид Луиз выбыл из строя из-за травмы, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, у игрока сразу два повреждения – колена и голеностопа. Сроки восстановления бразильца составят не менее месяца.

Таким образом он пропустит матчи Премьер-лиги с "Кристал Пэласом", "Бернли", "Лестером" и "Тоттенхэмом", а также не сыграет в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В этом сезоне 30-летний Луиз провел за "Челси" 17 матчей и забил 2 гола.

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