"Челси" на месяц теряет Мозеса

Латераль лондонского "Челси" Виктор Мозес выбыл из строя из-за травмы задней поверхности бедра.

Как сообщает The Telegraph, из-за повреждения 26-летний нигериец пропустит около месяца.

В этом сезоне Мозес сыграл за "Челси" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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