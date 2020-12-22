"Челси" на своем поле разгромил "Вест Хэм"
В рамках 14 тура АПЛ состоялся матч между "Челси" и "Вест Хэмом". Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Добытые три очка позволили "аристократам" подняться на 5 строчку в таблице и набрать 25 очков. У гостей 21 балл и 10 место.
"Челси" - "Вест Хэм" 3:0 (1:0)
Голы: Силва, 10 - 1:0, Абрахам, 78 - 2:0, Абрахам, 80 - 3:0
"Челси": Менди, Чилуэлл (Эмерсон, 10), Тиаго Силва, Зума, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте, Пулишич (Хавертц, 84), Абрахам, Вернер.
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Бальбуэна, Крессуэлл, Огбонна, Соучек, Райс, Нобл, Форнальс (Бенрахма, 67), Боуэн (Фредерикс, 90), Аллер.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18