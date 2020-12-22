"Челси" на своем поле разгромил "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедчелси

"Челси" на своем поле разгромил "Вест Хэм"В рамках 14 тура АПЛ состоялся матч между "Челси" и "Вест Хэмом". Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Добытые три очка позволили "аристократам" подняться на 5 строчку в таблице и набрать 25 очков. У гостей 21 балл и 10 место.

"Челси" - "Вест Хэм" 3:0 (1:0)

Голы: Силва, 10 - 1:0, Абрахам, 78 - 2:0, Абрахам, 80 - 3:0

"Челси": Менди, Чилуэлл (Эмерсон, 10), Тиаго Силва, Зума, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте, Пулишич (Хавертц, 84), Абрахам, Вернер.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Бальбуэна, Крессуэлл, Огбонна, Соучек, Райс, Нобл, Форнальс (Бенрахма, 67), Боуэн (Фредерикс, 90), Аллер.

Читайте также: "Ростов" не сумел договориться по трансферу форварда "Челси" | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 декабря

Главные новости дня: 21 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов