"Челси" на своем поле разгромил "Вест Хэм"

В рамках 14 тура АПЛ состоялся матч между "Челси" и "Вест Хэмом". Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.



Добытые три очка позволили "аристократам" подняться на 5 строчку в таблице и набрать 25 очков. У гостей 21 балл и 10 место.

"Челси" - "Вест Хэм" 3:0 (1:0)

Голы: Силва, 10 - 1:0, Абрахам, 78 - 2:0, Абрахам, 80 - 3:0

"Челси": Менди, Чилуэлл (Эмерсон, 10), Тиаго Силва, Зума, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте, Пулишич (Хавертц, 84), Абрахам, Вернер.