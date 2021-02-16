"Челси" на своем поле всухую победил "Ньюкасл"

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"Челси" на своем поле всухую победил "Ньюкасл"В Лондоне подошел к концу последний матч в рамках 24 тура Английской Премьер Лиги. "Чесли" принимал на своем поле "Ньюкасл" и добился уверенной победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще в первой половине встречи. Стоит отметить, что итоговый счет установил Тимо Вернер, который не мог отличиться с с ноября прошлого года. "Аристократы" потеснили в таблице "Вест Хэм" и "Ливерпуль". Подопечные Тухеля занимают теперь 4 строчку, набрав 42 очка. "Сороки" расположились на 17 месте, имея в своем активе 25 баллов.

"Чесли" - "Ньюкасл" 2:0 (2:0)

Голы: Жиру, 31 - 1:0, Вернер, 39 - 2:0

"Чесли": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Канте, 70), Хадсон-Одои (Джеймс, 78), Абрахам (Жиру, 20), Вернер.

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Крафт, Льюис, Кларк, Хэйден, Уиллок (Кэрролл, 79), Шелви, Альмирон, Сен-Максимен (Фрэйзер, 72), Гэйл (Жоэлинтон, 64).

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