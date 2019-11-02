"Челси" на выезде переиграл "Уотфорд"

В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" одержал победу над "Уотфордом".

На данный момент "синие" располагаются на третьей позиции в чемпионате, а "Уотфорд" - на 20-м.

"Уотфорд" - "Челси" 1:2

Голы: Абрахам, 5 - 0:1, Пулишич, 55 - 0:2, Деулофеу (пен), 80 - 1:2

"Уотфорд": Фостер, Мазина, Доусон, Кабаселе, Янмат (Фемения, 75), Чалоба (Хьюз, 67), Дукуре, Перейра, Кэткарт (Мариаппа, 20), Деулофеу, Грэй.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Эмерсон, Томори, Пулишич (Хадсон-Одои, 83), Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 88).

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