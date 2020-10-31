"Челси" на выезде разгромил "Бернли"
В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги "Челси" одержал крупную гостевую победу над "Бернли".
"Синие" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Хакима Зиеша, Курта Зума и Тимо Вернера.
"Бернли" – "Челси" - 0:3
Голы: 0:1 – 26 Зиеш, 0:2 – 63 Зума, 0:3 – 70 Вернер.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Лонг, Стивенс (Родригес, 46), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс (Брэйди, 73).
"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Маунт, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 73), Хавертц (Жоржиньо, 86), Вернер, Абрахам (Жиру, 77).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18