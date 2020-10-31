"Челси" на выезде разгромил "Бернли"

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"Челси" на выезде разгромил "Бернли"

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги "Челси" одержал крупную гостевую победу над "Бернли".

"Синие" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Хакима Зиеша, Курта Зума и Тимо Вернера.

"Бернли" – "Челси" - 0:3

Голы: 0:1 – 26 Зиеш, 0:2 – 63 Зума, 0:3 – 70 Вернер.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Лонг, Стивенс (Родригес, 46), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс (Брэйди, 73).

"Челси": Менди, Чилуэлл, Зума, Тиаго Силва, Джеймс, Маунт, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 73), Хавертц (Жоржиньо, 86), Вернер, Абрахам (Жиру, 77).

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