"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей

Теги челсиджек батлендкаспер шмейхель

"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей

"Челси" продолжает поиски нового вратаря, который может заменить Тибо Куртуа.

Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов "аристократов" вошли голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель и вратарь "Сток Сити" Джек Батленд.

Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в "Реал".

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