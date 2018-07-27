"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей

"Челси" продолжает поиски нового вратаря, который может заменить Тибо Куртуа.

Как сообщает Sky Sports, в сферу интересов "аристократов" вошли голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель и вратарь "Сток Сити" Джек Батленд.

Ранее сообщалось, что Куртуа близок к переходу в "Реал".

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