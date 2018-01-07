"Челси" нацелился на брата Азара

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Bild, в услугах футболиста заинтересован "Челси", где выступает его брат Эден Азар. Трансфер может состояться летом 2018 года.

В текущем сезоне Торган Азар провел 20 матчей, отметился 7 голами и 5 ассистами.

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