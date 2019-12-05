"Челси" нацелился на бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"

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"Челси" нацелился на бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"

"Челси" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает The Independent.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Челси" Заа может заменить Виллиана, контракт которого с клубом истекает летом 2020 года. "Кристал Пэлас" оценивает своего игрока в 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что ранее ивуарийцем также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

27-летний Заа является воспитанником "Кристал Пэлас". Также он выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Кардифф Сити". В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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