"Челси" нацелился на бывшего защитника "Интера"

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"Челси" нацелился на бывшего защитника "Интера"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Порту" Алексу Теллесу, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бразилец готов сменить клуб и в связи с этим отказывается продлевать контракт с португальцами.

27-летний Теллес выступает за "Порту" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за "драконов" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Жувентуде", "Гремио", "Галатасарай" и "Интер". В сборную Бразилии не вызывался.

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