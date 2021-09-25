"Челси" нацелился на де Лигта

Фото твиттер Маттейса Де Лигта

Лондонский "Челси" продолжает искать варианты усиления центра обороны, пишет The Star.

По информации источника, "синие" решили отказаться от идет купить защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Новая цель английского клуба - Маттейс Де Лигт из "Ювентуса". Следующим летом в контракте голландца появится пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний Де Лигт сыграл за "старую синьору" 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Рюдигер готов перейти в "Баварию", но при одном условии. | http://soccernews.ru