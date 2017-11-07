"Челси" нацелился на Диакаби

Защитник "Лиона" Муктар Диакаби может перейти в лондонский "Челси", сообщает Tribalfootball.

По информации источника, видеть в своей команде 20-летнего француза хочет главный тренер "синих" Антонио Конте.

В этом сезоне Диакаби сыграл за "Лион" 6 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Технический директор "Челси" Эменало ушёл в отставку из-за Конте. | http://soccernews.ru