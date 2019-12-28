"Челси" нацелился на двух игроков ПСЖ

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"Челси" нацелился на двух игроков ПСЖ

Лондонский "Челси" хочет усилиться двумя игроками ПСЖ - полузащитником Идрисса Гуйе и вингером Юлианом Дракслером.

По информации Daily Star, "синие" готовы подписать сенегальца и немца уже во время зимнего трансферного окна.

Кроме того, клуб занимается поиском нового левого защитника.

Стоит отметить, что рыночная стоимость и Гуйе, и Дракслера оценивается в 30 миллионов евро.

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